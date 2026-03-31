Olaf Janßen verlässt gefallenen Viertligisten und warnt: "Augen vor Entwicklung nicht verschließen"

Sandhausen - Eigentlich sollte Olaf Janßen (59) den gefallenen SV Sandhausen zurück in den Profifußball führen, doch das Projekt scheint bereits acht Spieltage vor dem Saisonende in der Regionalliga Südwest gescheitert. Nun haben sich Klub und Trainer auf eine Trennung geeinigt.

Das Kapitel SV Sandhausen endet für Olaf Janßen (59) nach nur rund neun Monaten schon wieder. © Uwe Anspach/dpa

Das gab der Viertligist am Dienstagmittag offiziell bekannt. Demnach hätten beide Seiten einvernehmlich eine Vertragsauflösung beschlossen, auch Co-Trainer Dominik Idel-Peters (33) muss gehen.

"Im vergangenen Sommer bin ich den Schritt zum SVS ganz bewusst gegangen und mit großer Vorfreude gestartet. Gleichzeitig wusste ich, dass ein herausforderndes Projekt vor uns liegt", erklärte der 59-Jährige.

Die Sandhäuser starteten bereits durchwachsen in die Saison, ein schlechter Rückrundenbeginn mit nur einem Sieg aus sechs Partien wischte schließlich alle übrigen Aufstiegshoffnungen vom Tisch.

"Mit dem Start in die Rückrunde, der Niederlage gegen Astoria Walldorf sowie den darauffolgenden Ergebnissen und Leistungen durften wir die Augen vor der Entwicklung nicht verschließen", warnte Janßen zum Abschied.

Ernst nehmen sollte diese Worte sein Nachfolger Kevin Stotz (35). Der bisherige NLZ-Leiter übernimmt gemeinsam mit Benjamin Sachs (44) interimsweise.