Strittige Szene macht alles klar: Regensburg steigt in die 2. Bundesliga auf!

Wiesbaden - Jahn Regensburg ist zurück in der 2. Bundesliga! In einem packenden Duell mit Wehen Wiesbaden setzte sich der Drittligist mit 2:1 (1:0) durch und steigt damit nur ein Jahr nach dem Abstieg wieder ins Unterhaus auf. Dem SVWW bleibt hingegen nur der bittere Gang in die Drittklassigkeit.