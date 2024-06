Reise-Frust für Drittligisten: Elf-Stunden-Flug ins Trainingslager abgebrochen!

Frankfurt - Eigentlich sollte der Drittligist SV Wehen Wiesbaden als Botschafter der Deutschen Fußball Liga (DFL) in einem südafrikanischen Trainingslager Werbung für den deutschen Fußball betreiben. Doch der Flieger in den sonnigen Süden spielte bei dem Vorhaben nicht mit.

Die Reise ins südafrikanische Trainingslager hatten sich die Spieler des SSV Wiesbaden sicher angenehmer vorgestellt. (Archivbild) © Uwe Anspach/dpa

So bitter wie die abgelaufene Saison mit der Niederlage in der Relegation gegen den SSV Jahn Regensburg und dem damit einhergehenden Abstieg in die Drittklassigkeit endete, so verkorkst laufen die Vorbereitungen für die neue Spielzeit - diesmal allerdings nicht selbstverschuldet.

Die Truppe von Cheftrainer Nils Döring (44) flog am Samstagabend aus Frankfurt los und war bereits auf halbem Weg nach Kapstadt, als der Lufthansa-Airbus A340 im Luftraum über dem zentralafrikanischen Staat Niger plötzlich schlapp machte!

"Die Ankunft des SV Wehen Wiesbaden in Südafrika verzögert sich. Aufgrund technischer Probleme musste der Flieger nach rund vier Stunden umdrehen und nach Frankfurt zurückkehren", teilte der Verein am Sonntag über X mit. Nun wolle man "zeitnahe Alternativen" suchen, um doch noch ins geplante Trainingscamp zu gelangen.

Die Zeit läuft bei dem Vorhaben allerdings gegen die Hessen: Bereits für den 4. Juli wurde ein Testspiel gegen den südafrikanischen Erstligisten Cape Town City FC angesetzt. Fällt die Partie ins Wasser, wäre es sicherlich keine gute Werbung für den deutschen Fußball im Sinne der DFL.