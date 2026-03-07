Trauriger Grund: Gegner-Fans reagieren mit Pfiffen, aber dieser Jubel geht ganz tief unter die Haut

Heidenheim - Bewegende Aktion der TSG 1899 Hoffenheim : Nach dem 1:0-Führungstreffer am Samstagnachmittag von Alexander Prass im Spiel gegen den 1. FC Heidenheim versammelte sich plötzlich die ganze Mannschaft und hielt das Trikot von Mitspieler Ihlas Bebou in die Kamera. Den Fans der Gastgeber gefiel das gar nicht, doch hinter dem Jubel steckte ein unfassbar trauriger Grund.

Alexander Prass (r.) widmete sein erstes Tor dem Kollegen Ihlas Bebou und seiner Familie. © Imago / Jan Huebner

Nur wenige Stunden zuvor hatten der Angreifer der Sinsheimer und seine Ehefrau Amira die Fehlgeburt ihres Sohnes Naim auf Instagram öffentlich gemacht.

"8 Monate habe ich dich unter meinem Herzen getragen, deine Bewegungen und deine Liebe gespürt. Und doch bist du still auf die Welt gekommen, bevor du richtig da warst", schrieben die beiden zu einem herzzerreißenden Bild aus dem Krankenhaus.

"Auch wenn ich nie erfahren werde, wie dein Lachen klingt, wie dein Charakter gewesen wäre oder wie deine Augen strahlen, bin ich dankbar für die Schwangerschaft mit dir und für alles, was du uns gezeigt und beigebracht hast", so die ergreifenden Abschiedsworte der Eltern. "Ich hoffe, du tobst mit Opa im Himmel und schaust lachend auf uns herab."

Unter dem Beitrag bekundeten andere Spielerfrauen wie Alicia Andrich oder Anna Adamyan, aber auch aktuelle und ehemalige Mitspieler wie Oliver Baumann, Tom Bischof und Fisnik Asllani ihre Anteilnahme.