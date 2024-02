Aufwärtstrend von 1860 München hält an! Giannikis lobt und hadert, Richter im Fokus

München - Löwen-Fans dürften mit einem breiten Grinsen in die neue Arbeitswoche gestartet sein. Der Grund dafür: Der TSV 1860 München hat am gestrigen Sonntagabend auch den Halleschen FC bezwungen . Es geht weiter nach oben!

1860-Trainer Argirios Giannikis hat derzeit allen Grund zur Freude: Unter dem 43-Jährigen läuft es bei den Münchner Löwen endlich wieder. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Laut Sechzig-Coach Argirios Giannikis (43) hat sich bestätigt, was er und sein Trainerteam bereits vor dem Kräftemessen vermutet hatten. Trotz der Serie von fünf sieglosen Spielen des Halleschen FC und der aufsteigenden Form der Löwen hatte im Vorfeld der Partie niemand mit einem Selbstläufer gerechnet - und der wurde es letztlich auch nicht.

Ein Schlüsselmoment war die Führung durch Julian Guttau in der 17. Minute. Der Mittelfeldspieler, der sich nach der Partie sichtlich über seinen goldenen Treffer des Tages freute, hatte einen Freistoß mit dem starken linken Fuß in die Maschen gezaubert.

"Nach dem 1:0 haben wir nach einem Standard tatsächlich dann Glück gehabt, dass David [Richter, Anm. d. Red.] auch sehr gut hält", erklärte Giannikis auf der Pressekonferenz zu einem weiteren.



Das sah auch sein Gegenüber, Halle-Übungsleiter Sreto Ristić (48), so, der die "sensationelle Parade" des Löwen-Schlussmanns gar als eine der besten Taten der laufenden Saison der 3. Liga bewertete. Widersprechen dürften ihm dabei nicht allzu viele.

Julian Eitschberger (19) war in der 30. Minute komplett mittig an der Strafraumgrenze an den Ball gekommen, hatte sich ein Herz gefasst und eine wuchtige Direktabnahme auf den Kasten der Hausherren abgefeuert. Richter tauchte ab, konnte das Leder aus der unteren rechten Ecke des Tores kratzen und an die Latte (!) lenken. Können und Glück!