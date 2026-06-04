04.06.2026 21:55 Aue doch nicht Nutznießer? Ismaik besiegelt Zwangsabstieg von 1860, Havelse will nachrücken!

Hasan Ismaik zahlt nicht, wodurch der TSV 1860 München keine Lizenz für die 3. Liga erhält. Damit steigen die Löwen in die Regionalliga ab, doch wer rückt nach?

Von Thomas Nahrendorf, Florian Mentele

München - Der Absturz ist perfekt! Investor Hasan Ismaik (48) zahlt nicht, wodurch 1860 München keine Lizenz für die 3. Liga erhält. Damit steigen die Löwen wie schon 2017 in die Regionalliga ab. Doch wer rückt dafür nach - der TSV Havelse oder Erzgebirge Aue?

Der TSV 1860 München muss runter in die 4. Liga! © Christoph Reichwein/dpa Rund 50 Minuten nach dem Fristende um 17 Uhr am Mittwoch gab der TSV den Super-GAU offiziell bekannt. Bis dahin hatte der Klub Zeit, eine Finanzlücke von kolportierten 2,7 Millionen Euro zu schließen und den nötigen Liquiditätsnachweis beim DFB einzureichen. Diese Kluft war entstanden, da Investor Ismaik einen Darlehensvertrag einseitig zum 21. Mai gekündigt und ein Umdenken zuletzt laut einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" von mehreren Forderungen abhängig gemacht hatte. "Bis zuletzt war ich fest davon überzeugt, dass eine Lösung im Interesse der Profifußball-Gesellschaft gefunden werden kann. Dieser Wunsch hat sich leider nicht erfüllt. Wir werden nun all unsere Energie darauf verwenden, einen schlagkräftigen Kader für die kommende Saison in der Regionalliga Bayern aufzustellen", erklärte 1860-Geschäftsführer Manfred Paula (61) in einem Statement. TSV 1860 München Nach 15 Jahren! 1860 München trennt sich von Investor Ismaik Der DFB als Träger der 3. Liga will sich in den kommenden Tagen zu dieser Thematik äußern und dann auch mitteilen, wer den Platz der Löwen in der kommenden Saison einnimmt.

Der TSV Havelse hat Lizenzunterlagen für die 3. Liga eingereicht

Aue oder Havelse? Nur ein nomineller Absteiger kann für 1860 München in der 3. Liga bleiben. © PICTURE POINT / N. Sonntag Eigentlich würde der TSV Havelse nachrücken, der am Ende der Saison auf dem ersten Abstiegsplatz landete. Doch das Stadion des TSV ist zu klein, deshalb spielte man im Eilenriedestadion in Hannover. Dafür ist der Nutzungsvertrag ausgelaufen. Sportchef Julian Riedel (34) bezeichnete das Drittliga-Szenario zuletzt als "unseriös". Würde Havelse verzichten, wäre Aue an der Reihe, das einen Punkt weniger als der TSV hatte. Im Erzgebirge gibt es kein Stadionproblem, die Veilchen würden das unerwartete Geschenk mit Kusshand annehmen. Am Mittwochabend teilte Havelse in einem Statement allerdings mit, dass man sehr wohl "alle erforderlichen Unterlagen" für die 3. Liga und Regionalliga "fristgerecht und vollständig beim DFB bzw. NFV" eingereicht habe. Diese müssten nun geprüft werden. TSV 1860 München 1860 München droht Zwangsabstieg: Investor Ismaik rudert plötzlich zurück Als drittklassige Heimspielstätte für die Saison 2026/27 sei erneut das Eilenriedestadion benannt worden, wie Riedel erklärte. Dafür müsste der TSV aber noch einen neuen Nutzungsvertrag aushandeln. Die Entscheidung soll bis zum 11. Juni fallen.

Wie geht es jetzt beim TSV 1860 München weiter?