1860 München scheitert deutlich in Wiesbaden: "Wir haben ihnen in die Karten gespielt"

Paraden-Abo: Mehr als einmal konnte Löwen-Keeper Marco Hiller fast schon sichere Treffer der Hessen doch noch vereiteln. © imago/Jan Huebner

Vier Siege in Folge durfte der SV Wehen Wiesbaden zuletzt feiern, zwölfmal traf man dabei ins Gehäuse.

Im gleichen Zeitraum schossen die Gäste aus München ebenfalls beachtliche zehn Tore, siegten allerdings "nur" in drei Partien - zuletzt in der Vorwoche gegen den VfL Osnabrück mit einem klaren 3:0.



Schneller Antritt, schnelle Pässe, schnelles Umschalten - mit diesem Drei-Punkte-Plan scheinen beide Vereine aufs Feld gelaufen zu sein. Mit einem Unterschied: Die "Löwen" setzten auf Angriff, der Tabellen-Vize wartete ab der Mittellinie auf mögliche Konter. Bei den Hausherren sollte sich das auch schnell auszahlen.

Eckball in der 10. Minute: Bjarke Jacobsen nimmt das Leder im Strafraum an, passt in der Luft zu Gino Fechner und der schafft es mit wenig Mühe, die Kugel in die rechten oberen Maschen zu köpfen.

"Wir haben ihnen durch diesen Treffer in die Karten gespielt", analysierte Maurizio Jacobacci später nach dem Spiel. "Wir hätten sicher mehr erreichen können."

Ab diesem Moment setzten die Hessen dennoch auf die Devise: Angriff ist die beste Verteidigung. Mehrmals durften sich die Münchner - übrigens nicht nur in der ersten Hälfte - bei ihrem Keeper Marco Hiller bedanken, dass der Rückstand nicht größer wurde. München kam im Verlauf der ersten 45 Minuten immer weniger an den Ball - geschweige denn zu halbwegs gefährlichen Chancen.

Sollte es zum ersten Heimsieg in der Vereinsgeschichte der Wiesbadener gegen 1860 kommen? Immerhin ging es mit dieser Führung in die Pause.