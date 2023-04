Zahnlose Löwen: TSV 1860 München verliert gegen Saarbrücken

Nach dem Alkohol-Aufreger unter der Woche schaute man am Sonntag in Saarbrücken ganz genau hin. Die Berichte, dass drei Spieler zwischen den Trainingseinheiten Schnaps getrunken hätten, wollte der Verein lieber schnell vergessen.

Trotz aller Bemühungen fehlte den Münchner auch in der zweiten Hälfte die Durchschlagskraft, um sich gegen die Saarbrückener Hintermannschaft durchzusetzen: Es blieb beim 2:0-Endstand. Der FCS konnte damit den fünften Heimsieg in Folge einstreichen und rückt an die Aufstiegsplätze ran.

Für Jacobaccis Jungs geht es nächsten Samstag (6. Mai) weiter, wenn sie die Freiburger im Stadion an der Grünwalder Straße willkommen heißen.