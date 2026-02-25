Abmahn-Alarm beim TSV 1860 München: Fans zu Unrecht zur Kasse gebeten?

München - Sticker, Pins, kleine Fan-Schätze auf "eBay" oder "Kleinanzeigen" – und plötzlich flattert eine saftige Abmahnung ins Haus? Beim TSV 1860 München sorgt genau das für mächtig Wirbel. Der Klub schlägt Alarm und stellt sich öffentlich gegen die eigene Merchandising-Gesellschaft!

Fans des TSV 1860 München wurden laut Vereinsführung in jüngster Vergangenheit wegen angeblicher Markenrechtsverletzungen abgemahnt. (Archivbild) © Christoph Reichwein/dpa

In jüngster Vergangenheit sollen Löwen-Fans, die Fan-Artikel ihres Herzensvereins auf Online-Verkaufsplattformen angeboten haben, Post von einer durch die TSV 1860 Merchandising GmbH beauftragten Anwaltskanzlei bekommen haben - inklusive empfindlicher Geldforderungen. Der Vorwurf: Markenrechtsverletzung!

Das Präsidium und die Geschäftsführung des TSV 1860 gehen auf klare Distanz zur TSV 1860 Merchandising GmbH. "Diese Abmahnungen entbehren einer rechtlichen Grundlage", heißt es in einer Klarstellung des Vereins.

Der Hammer: Laut Verein sei die Merchandising GmbH gar nicht berechtigt, Markenrechte im eigenen Namen geltend zu machen. "Eine solche Legitimation wurde ihr zu keinem Zeitpunkt eingeräumt."

Schon 2019 habe das Landgericht Nürnberg-Fürth (Az.: 19O 2230/19) in einem ähnlichen Fall entschieden – zum Nachteil der Merch-Firma. An der Rechtslage habe sich bis heute nichts geändert.