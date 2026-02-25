Abmahn-Alarm beim TSV 1860 München: Fans zu Unrecht zur Kasse gebeten?
München - Sticker, Pins, kleine Fan-Schätze auf "eBay" oder "Kleinanzeigen" – und plötzlich flattert eine saftige Abmahnung ins Haus? Beim TSV 1860 München sorgt genau das für mächtig Wirbel. Der Klub schlägt Alarm und stellt sich öffentlich gegen die eigene Merchandising-Gesellschaft!
In jüngster Vergangenheit sollen Löwen-Fans, die Fan-Artikel ihres Herzensvereins auf Online-Verkaufsplattformen angeboten haben, Post von einer durch die TSV 1860 Merchandising GmbH beauftragten Anwaltskanzlei bekommen haben - inklusive empfindlicher Geldforderungen. Der Vorwurf: Markenrechtsverletzung!
Das Präsidium und die Geschäftsführung des TSV 1860 gehen auf klare Distanz zur TSV 1860 Merchandising GmbH. "Diese Abmahnungen entbehren einer rechtlichen Grundlage", heißt es in einer Klarstellung des Vereins.
Der Hammer: Laut Verein sei die Merchandising GmbH gar nicht berechtigt, Markenrechte im eigenen Namen geltend zu machen. "Eine solche Legitimation wurde ihr zu keinem Zeitpunkt eingeräumt."
Schon 2019 habe das Landgericht Nürnberg-Fürth (Az.: 19O 2230/19) in einem ähnlichen Fall entschieden – zum Nachteil der Merch-Firma. An der Rechtslage habe sich bis heute nichts geändert.
TSV 1860 München: "Die Löwenfamilie lebt vom Miteinander"
Die Merchandising GmbH ist laut Mitteilung weder dem e.V. noch der KGaA weisungsunterstellt. Bedeutet: Die juristischen Schritte liefen ohne Rückendeckung der Vereinsführung.
"Sowohl die TSV 1860 Merchandising GmbH als auch die von ihr beauftragte Rechtsanwaltskanzlei wurden bereits schriftlich zur sofortigen Einstellung sämtlicher einschlägigen Abmahnungsaktivitäten aufgefordert", heißt es weiter.
Nur bei klarer gewerblicher Produktpiraterie wolle man handeln und dann auch nur mit klarer rechtlicher Grundlage, stellen das Präsidium und die Geschäftsführung der Löwen klar.
Am Ende sendet 1860 ein emotionales Signal: "Die Löwenfamilie lebt vom Miteinander. Unrechtmäßige Abmahnungen spalten – wir setzen auf Aufklärung, Rechtssicherheit und den Schutz unserer Mitglieder und Fans."
Eine TAG24-Anfrage an die TSV 1860 Merchandising GmbH blieb zunächst unbeantwortet.
Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa