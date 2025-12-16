Randale nach Drittliga-Spiel: Fans des TSV 1860 München verwüsten Zug
München/Ingolstadt - Fans des TSV 1860 München haben nach dem gewonnenen Bayern-Derby in der 3. Liga beim FC Ingolstadt einen Zug verunstaltet.
Der Bundespolizei zufolge wurde der Fahrgastraum der Regionalbahn RB 16 am späten Samstagnachmittag auf der Fahrt von Ingolstadt nach München mit Graffiti und Aufklebern beschädigt.
"Die Täter beschmierten mit wasserunlöslicher Farbe unter anderem Zugwände, Sitzgarnituren, Fenster und Spiegel und brachten zahlreiche Aufkleber an", so die Angaben der Behörde.
Als der Zug am Münchner Hauptbahnhof gegen 18.45 Uhr eintraf, stellten Einsatzkräfte der Bundespolizei, die die Löwen-Fans bei ihrer Ankunft überwachen sollten, den Schaden fest.
Die beschmierte Fläche beträgt rund 60 Quadratmeter. Die Beamten gehen von einem Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich aus.
Deutsche Bahn stellt Strafanzeige wegen Vandalismus
Bereits bei der Hinfahrt der 1860-Fans nach Ingolstadt war ein Zug in ähnlicher Weise beschädigt worden. Hier liegt der Sachschaden bei etwa 500 Euro.
Die DB Regio AG stellte in beiden Fällen Strafanzeige wegen Vandalismus.
Titelfoto: Bundespolizei (Montage)