Randale nach Drittliga-Spiel: Fans des TSV 1860 München verwüsten Zug

München/Ingolstadt - Fans des TSV 1860 München haben nach dem gewonnenen Bayern-Derby in der 3. Liga beim FC Ingolstadt einen Zug verunstaltet.

Anhänger des TSV 1860 verunstalteten den Fahrgastbereich mit Graffiti und Aufklebern. © Bundespolizei (Montage)

Der Bundespolizei zufolge wurde der Fahrgastraum der Regionalbahn RB 16 am späten Samstagnachmittag auf der Fahrt von Ingolstadt nach München mit Graffiti und Aufklebern beschädigt.

"Die Täter beschmierten mit wasserunlöslicher Farbe unter anderem Zugwände, Sitzgarnituren, Fenster und Spiegel und brachten zahlreiche Aufkleber an", so die Angaben der Behörde.

Als der Zug am Münchner Hauptbahnhof gegen 18.45 Uhr eintraf, stellten Einsatzkräfte der Bundespolizei, die die Löwen-Fans bei ihrer Ankunft überwachen sollten, den Schaden fest.

Die beschmierte Fläche beträgt rund 60 Quadratmeter. Die Beamten gehen von einem Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich aus.