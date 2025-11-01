Cottbus-Serie endet gegen 1860 München: Rassismus-Eklat überschattet Partie!

München - Die Siegesserie von Energie Cottbus in der 3. Liga ist vorerst beendet. Die Lausitzer verloren beim TSV 1860 München mit 0:3 (0:2) ein Spiel, das kurzzeitig vor dem Abbruch stand.

Nach einem rassistischen Vorfall wurde das Spiel rund sieben Minuten lang unterbrochen. © IMAGO / osnapix

Wegen eines rassistischen Vorfalls, wie es der Stadionsprecher nannte, unterbrach Schiedsrichter Konrad Oldhafer die Partie. "Wahrscheinlich war Energie-Spieler Justin Butler das Opfer", schrieb 1860 auf seiner Internetseite.

Erst nach siebenminütiger Unterbrechung ging es weiter.

Nach fünf Liga-Siegen in Folge kassierte Energie durch die Treffer von Thore Jacobson (39./Foulelfmeter/45.+4) und King Manu (82./Eigentor) eine bittere Pleite.

Dabei zeigten sich die Cottbuser zunächst gut erholt vom Pokal-Aus gegen den Bundesligisten RB Leipzig am vergangenen Dienstag. Trainer Claus-Dieter Wollitz hatte die Mannschaft auf drei Positionen verändert und unter anderem Torjäger Erik Engelhardt wieder in die Startelf beordert.

Nach hektischer Anfangsphase gewannen die Gäste immer mehr Spielkontrolle – halfen dann aber bei den Münchner Toren kräftig mit. Bei einem langen Freistoß ging Engelhardt an der Torauslinie zu ungestüm gegen Max Reinthaler vor.