Affengeräusche aus dem Zuschauerraum: Rassismus beim TSV 1860 München schockiert

München - Nachdem Justin Butler (24) vom FC Energie Cottbus aus den Zuschauerrängen des TSV 1860 rassistisch beleidigt wurde, hat sich der Verein entschuldigt.

Die Spieler hielten nach dem Vorfall zusammen: Florian Niederlechner (l.) klopft Justin Butler auf die Schulter. © Imago / Eibner

Der Vorfall passierte beim Heimspiel der Münchner als es in Minute 72 der Partie Affenlaute in Richtung von Butler gab.

Aufgrund des schnellen Einschreitens der umstehenden Fans und der Fanbetreuung der Löwen konnte der Mann ausfindig gemacht und der Polizei übergeben werden, so der Verein. Die Westkurve skandierte derweil "Nazis raus".

"Der TSV 1860 München entschuldigt sich bei Justin Butler und dem FC Energie Cottbus für diesen Vorfall", hieß es in einer Mitteilung.

Die Löwen stehen für Gleichberechtigung, Vielfalt und Toleranz, betonte der Verein. Man werde sich um eine "vollumfängliche Aufarbeitung" des Vorfalls bemühen und den betreffenden Zuschauer zur Rechenschaft ziehen.

Die Partie, die mit 3:0 für die Münchner endete, stand kurzzeitig auf der Kippe: "Ich habe mitgeteilt, dass ich akzeptiere, dass wir das Spiel verloren haben", so Energie-Trainer Pele Wollitz.