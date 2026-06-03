Bleibt Aue jetzt drin? Ismaik zahlt nicht und besiegelt Zwangsabstieg von 1860 München!

München - Der Absturz ist offenbar perfekt! Investor Hasan Ismaik (48) zahlt nicht, wodurch der TSV 1860 München keine Lizenz für die 3. Liga erhält. Damit steigen die Löwen wie schon 2017 in die Regionalliga ab.

Der TSV 1860 München muss runter in die 4. Liga! © Christoph Reichwein/dpa

Das gab der Verein rund 50 Minuten nach dem Fristende um 17 Uhr am Mittwoch offiziell bekannt.

Bis dahin hatte der Klub Zeit, eine Finanzlücke von kolportierten 2,7 Millionen Euro zu schließen und den nötigen Liquiditätsnachweis beim DFB einzureichen.

Diese Kluft war entstanden, da Investor Ismaik einen Darlehensvertrag einseitig zum 21. Mai gekündigt und ein Umdenken zuletzt laut einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" von mehreren Forderungen abhängig gemacht hatte.

"Ich bedauere die Nichteinhaltung der Finanzierungszusage durch den Gesellschafter HAM International. Bis zuletzt war ich fest davon überzeugt, dass eine Lösung im Interesse der Profifußball-Gesellschaft gefunden werden kann. Dieser Wunsch hat sich leider nicht erfüllt. Wir werden nun all unsere Energie darauf verwenden, einen schlagkräftigen Kader für die kommende Saison in der Regionalliga Bayern aufzustellen", erklärte 1860-Geschäftsführer Manfred Paula (61) in einem Statement.

Der DFB muss den Fall noch abschließend prüfen. Für die 3. Liga bedeutet das höchstwahrscheinlich, dass Erzgebirge Aue doch noch drinbleibt, da der eigentlich berechtigte Nachrücker TSV Havelse kein drittligataugliches Stadion mehr besitzt und wohl freiwillig verzichten würde.