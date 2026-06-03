Bleibt Aue jetzt drin? Ismaik zahlt nicht und besiegelt Zwangsabstieg von 1860 München!
München - Der Absturz ist offenbar perfekt! Investor Hasan Ismaik (48) zahlt nicht, wodurch der TSV 1860 München keine Lizenz für die 3. Liga erhält. Damit steigen die Löwen wie schon 2017 in die Regionalliga ab.
Das gab der Verein rund 50 Minuten nach dem Fristende um 17 Uhr am Mittwoch offiziell bekannt.
Bis dahin hatte der Klub Zeit, eine Finanzlücke von kolportierten 2,7 Millionen Euro zu schließen und den nötigen Liquiditätsnachweis beim DFB einzureichen.
Diese Kluft war entstanden, da Investor Ismaik einen Darlehensvertrag einseitig zum 21. Mai gekündigt und ein Umdenken zuletzt laut einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" von mehreren Forderungen abhängig gemacht hatte.
"Ich bedauere die Nichteinhaltung der Finanzierungszusage durch den Gesellschafter HAM International. Bis zuletzt war ich fest davon überzeugt, dass eine Lösung im Interesse der Profifußball-Gesellschaft gefunden werden kann. Dieser Wunsch hat sich leider nicht erfüllt. Wir werden nun all unsere Energie darauf verwenden, einen schlagkräftigen Kader für die kommende Saison in der Regionalliga Bayern aufzustellen", erklärte 1860-Geschäftsführer Manfred Paula (61) in einem Statement.
Der DFB muss den Fall noch abschließend prüfen. Für die 3. Liga bedeutet das höchstwahrscheinlich, dass Erzgebirge Aue doch noch drinbleibt, da der eigentlich berechtigte Nachrücker TSV Havelse kein drittligataugliches Stadion mehr besitzt und wohl freiwillig verzichten würde.
Wie geht es jetzt beim TSV 1860 München weiter?
Theoretisch hätten die Giesinger noch die Möglichkeit, sich an den Zulassungsbeschwerdeausschuss zu wenden, um den Zwangsabstieg zu verhindern. Allerdings kündigte der Verein diesen Weg in seiner Mitteilung zumindest nicht an.
Stattdessen arbeite die Geschäftsführung daran, "den Geschäftsbetrieb unter Wahrung der Rechte und Interessen der Gesellschaft geordnet aufrechtzuerhalten und gemeinsam mit unseren Sponsoringpartnern eine tragfähige Perspektive für die Zukunft zu entwickeln."
Ein Rechtsstreit mit Ismaik bezüglich der gekündigten Darlehensverträge ist derweil wohl unvermeidlich. Manfred Paula hatte das Vorgehen inhaltlich und formell bereits scharf kritisiert. Eine juristische Bewertung dieser Angelegenheit spielt für die Lizenzvergabe aber erst einmal keine Rolle.
Zuletzt hatte sich Ismaik noch kompromissbereit gezeigt: "Ich denke, wir bleiben in der dritten Liga, und jeder arbeitet besonders hart, um in der dritten Liga zu bleiben", teilte er laut der SZ im Vorfeld der Verhandlungen mit. Am Mittwoch schrieb er demnach aber nur noch von einem "traurigen Tag".
"Diese Entwicklung ist besonders enttäuschend, da sowohl die Geschäftsführung als auch die Vertreter des Muttervereins auf die Einhaltung der getroffenen Zusage vertraut haben. Wir haben uns als Vereinsvertreter immer kompromissbereit gezeigt, können uns aber nicht über satzungs- und verbandsrechtliche Vorgaben hinwegsetzen", erklärte Gernot Mang, der Präsident des Muttervereins.
Erstmeldung von 18 Uhr, zuletzt aktualisiert 18.29 Uhr.
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