Chaos beim TSV 1860 München: Investor Ismaik will gegen Kündigung vorgehen

München - Die Fassungslosigkeit über den Absturz des TSV 1860 München ist weiter groß. Die Kündigung des Kooperationsvertrages nimmt Investor Hasan Ismaik (48) nicht einfach hin.

Hasan Ismaik (48) will nicht so einfach gehen. © Felix Hörhager/dpa

"Wenn der Verein der Ansicht ist, dass die Kündigung des Kooperationsvertrages der richtige Weg für seine Zukunft ist, dann ist das seine Entscheidung", teilte er der "Süddeutschen Zeitung" mit.

"Wir unsererseits werden diesen Schritt sorgfältig und unter rechtlichen Gesichtspunkten prüfen und dabei alle unsere vertraglichen Rechte wahren."

Am Donnerstagabend hatte der Stammverein des in die Regionalliga abgestiegenen TSV 1860 München den vor 15 Jahren geschlossenen Kooperationsvertrag mit dem Investor gekündigt. Das Spielrecht liegt beim Stammverein, der Weg für einen Neuanfang in der Regionalliga Bayern soll geebnet sein.

"Was mich wirklich traurig stimmt, ist nicht die Kündigung einer Vereinbarung an sich, sondern die Tatsache, dass eine fünfzehnjährige Reise zu Ende gegangen ist, ohne dass es uns allen gelungen ist, das Maß an Vertrauen und Zusammenarbeit aufzubauen, das der Verein gebraucht hätte, um voranzukommen", ergänzte Ismaik.

Das krachende Ende der Zweckehe zwischen dem Traditionsclub und dem Investor, der angekündigt hatte, kein weiteres Geld in den Club zu investieren und damit den Verein auch nicht ohne Bedingungen vor einer möglichen Insolvenz retten zu wollen, wirft spannende Fragen nach dem Neustart auf.