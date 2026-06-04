Nach 15 Jahren! 1860 München trennt sich von Investor Ismaik

München - Nachbeben an der Grünwalder Straße! Der TSV 1860 München hat einen Schlussstrich unter die Zusammenarbeit mit Hasan Ismaik (48) gezogen.

Nach 15 Jahren trennt sich der TSV 1860 München von Investor Hasan Ismaik (48, Archivfoto). © Andreas Gebert/dpa

Wie die Löwen am Donnerstagabend in einer offiziellen Stellungnahme nämlich bekannt gaben, wurde der Kooperationsvertrag mit dem Unternehmen des jordanischen Geschäftsmannes einseitig und mit sofortiger Wirkung gekündigt.

"Mit Blick auf die Saison 2026/27 ergreift der TSV 1860 München alle organisatorischen und formalrechtlichen Maßnahmen. Dem Verein liegt bereits die Zulassung des Bayerischen Fußballverbandes für die Regionalliga Bayern vor", teilte der Klub zudem.

Nach dem Drittliga-Aus ziehen die Sechziger damit Konsequenzen, beenden die seit dem 30. Mai 2011 bestehende Zusammenarbeit mit der "HAM International Limited".

Ob der 48-Jährige gegen den Knallhart-Schritt vorgeht, bleibt abzuwarten. An einer weiteren Zusammenarbeit scheint Ismaik aber wohl ohnehin nicht länger interessiert zu sein, dürfte sich allen Anschein nach mit der Situation arrangiert haben.