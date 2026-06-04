Nach 15 Jahren! 1860 München trennt sich von Investor Ismaik
München - Nachbeben an der Grünwalder Straße! Der TSV 1860 München hat einen Schlussstrich unter die Zusammenarbeit mit Hasan Ismaik (48) gezogen.
Wie die Löwen am Donnerstagabend in einer offiziellen Stellungnahme nämlich bekannt gaben, wurde der Kooperationsvertrag mit dem Unternehmen des jordanischen Geschäftsmannes einseitig und mit sofortiger Wirkung gekündigt.
"Mit Blick auf die Saison 2026/27 ergreift der TSV 1860 München alle organisatorischen und formalrechtlichen Maßnahmen. Dem Verein liegt bereits die Zulassung des Bayerischen Fußballverbandes für die Regionalliga Bayern vor", teilte der Klub zudem.
Nach dem Drittliga-Aus ziehen die Sechziger damit Konsequenzen, beenden die seit dem 30. Mai 2011 bestehende Zusammenarbeit mit der "HAM International Limited".
Ob der 48-Jährige gegen den Knallhart-Schritt vorgeht, bleibt abzuwarten. An einer weiteren Zusammenarbeit scheint Ismaik aber wohl ohnehin nicht länger interessiert zu sein, dürfte sich allen Anschein nach mit der Situation arrangiert haben.
Hasan Ismaik will 1860 kein weiteres Geld geben
Der Multimillionär kündigte schon an, den Geldhahn trotz der angespannten finanziellen Lage und drohenden Insolvenz endgültig zuzudrehen.
"Ich glaube, mittlerweile ist allen klar, dass es keine Lösung sein kann, Jahr für Jahr einfach nur neues Geld zur Verfügung zu stellen", sagte er der "Süddeutschen Zeitung". Vielmehr gehe es ihm darum, "wie der Verein eine stabile Zukunft aufbauen will, die nicht jede Saison von Notfallfinanzierungen abhängig ist".
Zuvor hatte der 48-Jährige das zuvor genehmigte Darlehen der für die Drittliga-Lizenz erforderlichen 2,7 Millionen Euro verweigert, was nach 2017 den erneuten Gang in die Viertklassigkeit besiegelte.
Titelfoto: Andreas Gebert/dpa