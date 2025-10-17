Neuer 1860-Trainer Kauczinski vor Debüt: "Gefühl, dass wir bereit sind"

München - Neu-Trainer Markus Kauczinski (55) glaubt trotz nur weniger Tage Vorbereitung an ein erfolgreiches Debüt beim TSV 1860 München .

Trainer Markus Kauczinski (55) soll die Löwen aus der Krise führen. © Peter Kneffel/dpa

"Mein Gefühl ist, dass wir bereit sind", sagte der Coach vor dem Heimspiel am Sonntag (16.30 Uhr/Magentasport) gegen Drittliga-Tabellenführer MSV Duisburg.

Die Aufgabe für die "Löwen" ist anspruchsvoll: Duisburg ist in der Saison in Pflichtspielen noch ungeschlagen. "Die haben gerade einen unfassbaren Lauf und sind das Team der Stunde", lobte Kauczinski. "So eine Herausforderung gegen so ein starkes Team, das kickt nochmal mehr, das muss Bock machen."

Die Sechziger dagegen sind zuletzt heftig in die Krise geschlittert und haben vier der jüngsten fünf Drittligapartien verloren. In der Tabelle rutschte der Fußball-Traditionsverein deshalb auf Rang zwölf ab.

Kauczinski übernahm diese Woche das Team von Interimscoach Alper Kayabunar, der den TSV nach der Trennung von Patrick Glöckner für zwei Partien trainiert hatte.