Jubelfest beim TSV 1860 München: Schlappe Schanzer verlieren schon wieder

Joseph Boyamba (r.) feiert mit dem späteren Doppeltor-Schützen Stefan Lex (M.) den ersten Treffer der Partie. © IMAGO / Ulrich Wagner

So wunderte es nicht, dass in der 34. Minute erneut die Gäste feiern durften. Leandro Morgalla ließ mit einem Pass auf Yannick Deichmann die Verteidigung der Schanzer aussehen wie eine B-Jugend-Mannschaft.

Deichmann musste im Strafraum nur erneut auf den - wieder einmal - frei stehenden Lex zurückgeben und der hatte leichtes Spiel, rechts an Marius Funk vorbei einzunetzen.

In der Halbzeit fasste der verletzte Ingolstädter Maximilian Dittgen die erste Hälfte passend im TV-Interview zusammen: "Sechzig muss gar nicht so viel machen." Dem Trainer machte er keinen Vorwurf. Wenn man so weiterspielen würde wie bisher, so Dittgens Fazit, "dann könnten an der Seitenlinie Pep Guardiola oder Jürgen Klopp stehen. Es würde nichts bringen."

In der 49. Minute zappelte das Ingolstädter Tor erneut. Boyamba spiegelte einfach die Situation des ersten Treffers, stand erneut links vom Tor, gab zurück in den Strafraum und dieses Mal musste Marcel Bär einfach nur rechts an Funk vorbeischießen. 3:0 für die Münchner Löwen.

Gerade, als man dachte, München könnte das Spiel jetzt langsam im Verwaltungsmodus beenden, schaffte es in der 73. Minute der eingewechselte Pascal Testroet überraschend, die Schanzer auf die Anzeigetafel zu bekommen.

Trotz eines kurzen Aufbäumens der Gastgeber sollte es der letzte Treffer der Partie bleiben.