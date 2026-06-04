Nach Absturz von 1860: Investor Ismaik reagiert mit kryptischem Post

München - Der umstrittene Investor Hasan Ismaik (48) hat nach dem Absturz des TSV 1860 München in die Fußball-Regionalliga einen kryptischen Post in den sozialen Netzwerken abgesetzt.

Investor Hasan Ismaik (48) hat den Geldhahn bei den Löwen zugedreht. Was will er damit bezwecken? © Tobias Hase/dpa

Darin teilte der Jordanier zunächst noch sachlich mit, dass die Münchner keine Drittliga-Lizenz erhalten.

"Dennoch bin ich überzeugt, dass der TSV 1860 München eines Tages an den Platz zurückkehren wird, den er verdient. Dieser Verein ist größer als eine einzelne Saison und größer als jede Krise", schrieb Ismaik auf seinem Facebook-Account, dem knapp 250.000 Menschen folgen.

1860 stehe "auf einem stolzen Fundament aus Geschichte, Tradition und leidenschaftlichen Fans, die stets seine größte Stärke waren".

Die Münchner konnten mit Ablauf der Frist am Mittwoch um 17 Uhr nicht den nötigen Liquiditätsnachweis beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) erbringen.

"Ursächlich dafür ist eine nicht erfüllte Finanzierungszusage unseres Gesellschafters Hasan Ismaik und der mit ihm verbundenen Unternehmen", teilte der Noch-Drittligist mit.