Toto-Pokal live im TV und Stream: TSV 1860 München trifft auf den 1. FC Stockheim

München/Stockheim - In der 1. Runde des Toto-Pokals reist der TSV 1860 München am heutigen Mittwoch zum Kreisligisten 1. FC Stockheim nach Oberfranken. Das Maxschacht-Stadion in der 5000-Seelen-Gemeinde im Landkreis Kronach ist mit 3000 Zuschauern restlos ausverkauft. Wer trotzdem dabei sein möchte, kann die Partie im Livestream verfolgen.

Niklas Lang (21) vom TSV 1860 München. Mit welchem Kader die Löwen anreisen werden, ist unklar. © Matthias Balk/dpa

Löwen-Coach Maurizio Jacobacci (60) steht vor einer schwierigen Entscheidung: Schont er seine Stammspieler, um sie vor Verletzungen zu schützen und zu schonen, oder nutzt er die Partie im Toto-Pokal als Generalprobe für den Drittliga-Auftakt?

"Ich habe mir dazu noch nicht zu hundert Prozent Gedanken gemacht. Ich werde auch noch mit meinem Trainerstab diskutieren, was für uns das Gescheiteste ist. Ich hoffe, es ist das Richtige, was wir tun werden", meinte der ehemalige Stürmer laut "AZ" am Wochenende. "Klar, es ist der Toto-Pokal. Aber wichtig ist schon das Spiel am Samstag."

Jacobacci deutete jedoch an, dass er nicht mit voller Kapelle nach Stockheim reisen wird: "Es ist eine Fahrt von 300 Kilometern, dazu kommt die Verletzungsgefahr gegen einen Kreisligisten. Deswegen ist es eine Überlegung, ob es nicht besser ist, die meisten Spieler zu Hause zu haben, damit sie dort trainieren und sich den Rhythmus holen können."