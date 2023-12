TSV 1860 in Krise! Löwen taumeln im Keller umher: "Abstiegskampf in Mannheim!"

Die aktuelle Bestandsaufnahme vom Nachfolger des beurlaubten Maurizio Jacobacci (60) fällt vor dem letzten Spiel 2023 am Mittwochabend (19 Uhr) beim SV Waldhof Mannheim - einem Konkurrenten um den Klassenerhalt - schlichtweg desaströs aus.

Der Traditionsklub aus der Landeshauptstadt des Freistaats taumelt dem Jahresfinale entgegen. Nach dem verpatzten Debüt von Schmöller rutschen die Sechzger in der 3. Liga nur noch tiefer in die Krise.

Ganz so negativ wollte sich Marc-Nicolai Pfeifer (42), der spätestens im Sommer gehen muss, indes nicht äußern. "Man hat eine Reaktion der Mannschaft gesehen, auch wenn alles wieder unglücklich gegen uns läuft. Wir müssen uns aus dieser Situation herausarbeiten", sagte der 1860-Geschäftsführer.

Können sich Interimstrainer Frank Schmöller und seine Spieler vom TSV 1860 München mit einem Sieg in die Winterpause verabschieden? © Lukas Barth/dpa

"Im Sommer haben wir eine Empfehlung für den Posten eines Sportdirektors an die Gremien gegeben, da ist die Lage unverändert", erklärte Pfeifer zur Personalie bei MagentaSport. "Christian Werner bleibt meine persönliche Empfehlung." Erst danach könne man auch über den Trainer reden.

Bei aktuell lediglich drei Punkten (!) Vorsprung auf Mannheim und damit einen Abstiegsplatz werden die "Löwen" mal wieder ein unruhiges Fest erleben.

"Weihnachten ist ja eine friedliche Zeit. Vielleicht finden wir auf der Basis einen gemeinsamen Weg und eine Entscheidung", meinte Pfeifer dennoch.



Erst steht aber das wegweisende Gastspiel an.

"Jetzt wird es Abstiegskampf in Mannheim!", sagte Schmöller am heutigen Montag mit Blick auf die so wichtige Partie. Aber beherrscht dies seine Truppe überhaupt? "Sie muss es können, da gibt es keinen Zweifel." Es sei jedenfalls "keine einfache Situation".

In den Kader könnte Marco Hiller (26) zurückkehren. Der noch unter Jacobacci abgesetzte Stammkeeper ist am Sonntag Vater einer Tochter geworden. Man werde laut Schmöller bewerten, wie es bei ihm für Waldhof nun aussehe.