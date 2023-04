Fans des TSV 1860 aufgepasst: So sieht der Plan für den Sommer aus!

München - Der Traum vom Aufstieg in die 2. Bundesliga ist beim TSV 1860 München nach katastrophalen Wochen und Monaten auch in diesem Jahr einmal mehr praktisch ausgeträumt. Hinter den Kulissen wird nach vorne geschaut.

Die Mannschaft werde demnach am Abend des 28. Juni ankommen und anschließend bis 4. Juli in Oberösterreich bleiben. Zusätzlich zum festgezurrten Zeitfenster konnte auch ein erstes Testspiel fixiert werden.

Das ist auch den 1860-Verantwortlichen durchaus bewusst, weshalb es entsprechend wichtig gewesen sei, "die Zeit in Windischgarsten möglichst frühzeitig zusammen mit Hotelchef Horst Dilly zu vereinbaren, um die Urlaubsplanung der Fans zu erleichtern".

Nun hat der Klub erste Informationen hinsichtlich der Planungen für den Sommer bekannt gegeben. Für die Münchner geht es demnach erneut nach Österreich in das Dilly Resort in Windischgarsten.

Unter anderem auch auf die Sommervorbereitung, die als wichtiger Baustein für den erneuten Angriff in der kommenden Spielzeit fungiert und zudem für viele Fans der Löwen Jahr für Jahr von Interesse ist.

Die Spieler des TSV 1860 München wollen in Zukunft noch öfter Grund zum Jubeln haben. Das Sommertrainingslager spielt deshalb eine wichtige Rolle. © Sven Hoppe/dpa

So bekommen es die Spieler am 30. Juni (Freitag, 17 Uhr) in der Dana-Arena Windischgarsten mit dem SV Ried zu tun. Für den 3. und 4. Juli sind ebenfalls Testpartien anvisiert. Entsprechende Gegner für die beiden Tage stehen derzeit jedoch noch nicht fest.

Bereits vor dem Trainingslager in Windischgarsten treffen die Sechzger zwei Tage nach dem offiziellen Trainingsauftakt am 25. Juni (Sonntag, 16 Uhr) auf den TSV 1880 Wasserburg. Ausgetragen wird der erste Test dabei im Badria-Stadion in Wasserburg.

Nach der Rückkehr aus Österreich stehen dann Duelle mit dem FC Memmingen am 9. Juli (Sonntag, 15 Uhr) in der Arena Memmingen und dem TSV Wemding am 15. Juli (Samstag, 16 Uhr) im Stadion Auf der Robertshöhe auf dem Löwen-Programm.

Einen Tag nach dem Test in Wemding findet an der Grünwalder Straße zudem das beliebte Fanfest der Münchner statt.