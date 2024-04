Löwen beenden gegen Köln ihre Negativserie: TSV 1860 kann doch noch gewinnen!

München - Die Technik im Grünwalder Stadion hat gestreikt , den Löwen hat das aber nicht geschadet. Das Heimspiel des TSV 1860 München wurde mit Verspätung angepfiffen, gegen Viktoria Köln stand am Ende ein 3:1 (2:0)-Sieg zu Buche.

Ohne Durchsagen und eingespielte Musik gewann die Mannschaft von Trainer Argirios Giannikis nach vier Niederlagen am Stück mit 3:1 (2:0). Mit nun 41 Punkten nach 32 Spieltagen hat 1860 vorerst neun Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge der Liga.

Mit einer Stunde Verspätung konnte das Heimspiel am Samstagnachmittag gegen Köln angepfiffen werden, nachdem die Technik erst gestreikt hatte.

Nach Problemen mit der Lautsprecheranlage haben die Sechzger ihre bittere Negativserie nach einem März ohne einen einzigen Punkt (!) in der 3. Liga mit Verzögerung gestoppt und sich dadurch vorerst wieder etwas Luft im Abstiegskampf verschafft.

In einer recht ausgeglichenen ersten Hälfte nutzte Stürmer Joel Zwarts in der 15. Minute den ersten folgenschweren Patzer der Gäste. Das wichtige 2:0 (34.) noch vor dem Pausenpfiff besorgte auf kuriose Weise der Kölner Florian Engelhardt selbst.

Mit einem Rückpass überraschte er seinen Torwart Ben Voll, der das Eigentor im Anschluss nicht mehr verhindern konnte.

Nach der Halbzeit konnten die Kölner durch Jeremias Lorch (49.) zwar den Anschluss erzielen, Löwen-Kapitän Jesper Verlaat stellte den alten Zwei-Tore-Abstand per Kopf nach einer Ecke jedoch wieder her (71.). Aufatmen in München!