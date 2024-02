TSV 1860 muss im Erzgebirge ran: Giannikis hat viel vor, aber ohne Kapitän Verlaat

München - Die Löwen gastieren am morgigen Samstag beim FC Erzgebirge Aue . Nach zwei Remis in den vergangenen Partien ist die Lage des TSV 1860 München in der 3. Liga weiterhin ernst. Trainer Argirios Giannikis (43) hat viel vor.

Argirios Giannikis (43) hat beim TSV 1860 keine leichte Aufgabe. © imago/Sven Simon

Mit 25 Zählern aus inzwischen 22 Partien hängen die Sechzger in der unteren Tabellenregion fest, die Abstiegsplätze sind nur wenige Punkte entfernt.

Ein Dreier im Erzgebirge und folglich der Verbleib ohne Niederlage in diesem Jahr wäre deshalb von großer Bedeutung, was auch Giannikis am heutigen Freitagmittag auf der Pressekonferenz hervorhob.

Die Stimmung sei gut. Verglichen mit seinen ersten Tagen in München sei von seinen Spielern bereits "eine Last abgefallen". Denn die Mannschaft habe gesehen, dass "das, was wir machen, funktioniert".

Noch stehe man natürlich jedoch ganz am Anfang. Die Saison sei kein Sprint, "sondern ein Marathon".

Das gilt gewissermaßen auch für den neuen starken Mann an der Seitenlinie, der mit fünf verbuchten Zählern aus drei Partien bei den Löwen gestartet ist. Auf entsprechende Rückfrage sagte Giannikis, dass er selbst immer mehr und mehr ankomme.

"Man muss sich ziemlich schnell einfinden, wenn man frisch irgendwo ist, sich schnell ein Bild machen", schilderte der 43-Jährige, der gegen Aue auf Jesper Verlaat (27) verzichten muss. Der Kapitän ist gesperrt zum Zuschauen verdammt.