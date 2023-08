Jubel-Start in München: 1860 München holt Dreier zum Saison-Auftakt

München - "Löwen"-Traumstart in die neue Spielzeit! Der TSV 1860 München hat zum Saisonstart der 3. Liga mit 2:0 (1:0) gegen den SV Waldhof Mannheim 07 gewonnen. Es ist der vierte Eröffnungssieg in Folge.

SV-Waldhof-Keeper Jan-Christoph Bartels (l.) wird in dieser Szene von Fynn Lakenmacher (r.) geprüft. Später sollte der Löwen-Stürmer das 2:0 erzielen. © Imago / Jan Huebner

Beide Seiten - doch vor allem die oberbayerischen Hausherren - starteten mit jeder Menge neuer Spieler und viel Durcheinander vor der Saison in die neue Spielzeit.

Beiden Mannschaften war daher klar: Gewinnen bringt Ruhe. Lauthals Unterstützung sollte der bayerische Traditionsverein von den Rängen bekommen, von wo aus Dauergesang das Stadion durchzog. Abgesehen von dem kurzen Pfeifkonzert, als Bayern-Star Thomas Müller (33) vom Stadionsprecher begrüßt wurde.

Sowohl München als auch Mannheim - beide übrigens in ihren Auswärtstrikots - versuchten, ab dem Anpfiff die Weichen auf Sieg zu stellen. Wobei das bei 1860 etwas geordneter ablief.

Und so sollte das erste Ausrufezeichen der "Löwen" ausgerechnet vom Ex-Oldenburger Manfred Starke kommen, der in der Vorsaison gegen den TSV aus 50 Metern das "Tor der Saison" erzielte.

Die Wiedergutmachung dafür kam nun in der 12. Spielminute. Kurz vorm Verlassen der Angriffshälfte stoppte er das Leder, nahm zwei, drei Schritte lang Maß und holzte kraftvoll die Kugel in Richtung Waldhof-Gehäuse.

Zwar ging der Ball an die Latte, prallte von da aber an den noch in der Luft schwebenden Keeper Jan-Christoph Bartels und über die Torlinie: 1:0 für die Münchner! Zwar hatten die Mannheimer einige guten Chancen auf einen Ausgleich, dennoch sollte das den Halbzeitstand markieren.