TSV 1860 kann noch gewinnen! Eine Sache ärgert Löwen-Coach Jacobacci jedoch

Ganz zufrieden war der 60-Jährige aber nicht, was am Platzverweis von Manfred Starke (32) lag, der von Schiedsrichter Martin Speckner (27) in der Schlussphase nach einem Foulspiel vorzeitig zum Duschen geschickt worden war. Die Rote Karte empfand er als "sehr hart", schließlich seien beide Spieler zum Ball gegangen - und Starke noch ausgerutscht.

Nachdem man sich zuletzt meist selbst um "die Früchte unserer Arbeit" gebracht habe, konnten die Löwen beim Gastspiel in Sachsen-Anhalt endlich das umsetzen, was der Italiener, der den Spieler im Vorfeld Mut zugesprochen habe, erwartet hatte.

Vor allem der Führungstreffer von Morris Schröter (28), der in der 23. Minute das Leder in die Maschen befördern konnte, hatte es dem Trainer angetan.

Es war eine Szene, die auch Guttau nach dem wichtigen Erfolg noch beschäftigte. "Ich muss ein großes Lob an die Mannschaft aussprechen", sagte der Torschütze im Rahmen der BayWa Stimmen zum Spiel auf dem YouTube-Kanal der Münchner. "Wie wir uns nach der Roten Karte in jeden Ball werfen, wie wir unbedingt wollen, dass die Null steht, das war schon überragend."



Ebenjene soll im besten Fall auch am kommenden Wochenende wieder auf der Anzeigetafel stehen, wenn die Löwen am Samstag (14 Uhr) im Stadion an der Grünwalder Straße den SC Verl am 8. Spieltag der 3. Liga zu Gast haben.