Schock für TSV 1860: Erik Tallig erleidet schwere Knieverletzung!

Erik Tallig (23) vom TSV 1860 München hat sich schwer verletzt. © Sven Hoppe/dpa

Wie der Klub am Montagnachmittag mitteilte, hat sich der Mittelfeldspieler am Sonntag im Rahmen einer Trainingseinheit nach der 0:1-Heimniederlage gegen den FC Viktoria Köln, bei der er nicht zum Einsatz gekommen war, eine schwere Verletzung am Knie zugezogen und wird deshalb ausfallen.

Zur genauen Diagnose sowie zur prognostizierten Ausfallzeit Talligs machten die Münchner wie in der Vergangenheit bei schwerwiegenden Verletzungen der eigenen Akteure bereits üblich keine Angaben.

In der laufenden Spielzeit stand der 23-Jährige für die Löwen wettbewerbsübergreifend in 23 Partien auf dem Platz. Der Linksfuß verbuchte in diesen zwei Treffer auf seinem Konto und konnte zudem auch noch drei Tore seiner Kollegen vorbereiten.