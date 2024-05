Watsche zum Saisonabschluss: TSV 1860 unterliegt Bielefeld

München - Das hatten sich die Löwen anders vorgestellt: Der TSV 1860 München hat in seinem letzten Heimspiel der Saison gegen Arminia Bielefeld mit 0:2 (0:1) verloren.

Bielefelds Kapitän Fabian Klos (r.) hielt Münchens Michael Glück (M.) am Arm fest und sah dafür Gelb. © Imago / Eibner

"Ich bin froh, dass wir nicht mehr um den Klassenerhalt kämpfen müssen", hatte Trainer Argirios Giannikis vor dem Spiel erklärt. Nach dem Wechselbad der Gefühle in der Rückrunde planten die Löwen mit einem "guten Abschluss" und liefen dazu auch erstmals in ihren neuen Heimspieltrikots auf.

Bielefeld wollte jedoch nicht klein beigeben und ging im Stadion an der Grünwalder Straße dank Thaddäus Momuluh früh in Führung (7. Minute).

In der zweiten Hälfte konnten die Gäste sogar verdoppeln: Ausgerechnet der Ex-Münchner Merveille Biankadi schenkte den Sechzgern das 2:0 rein (60.).

Die Fans im Stadion reagierten mit Pfiffen auf das Ergebnis.

Zweifelsohne ein ernüchternder Abschluss - doch in der kommenden Saison soll alles anders werden. Die Hoffnung von Giannikis liegt auf frischem Wind in der Mannschaft: "Jetzt schauen wir, wie der Kader aussehen wird. Und dann schauen wir weiter", so der Plan über den anstehenden Urlaub hinaus.