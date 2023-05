Aus München nach Klagenfurt: Zieht es Gorenzel in die Heimat?

Günther Gorenzel (51) soll den TSV 1860 verlassen wollen. © Robert Michael/dpa

Das berichtet zumindest die "AZ". Demnach könnte der Sport-Geschäftsführer der Münchner in diesem Sommer nach Klagenfurt zurückkehren, wo er im Jahr 2012 bereits als Co-Trainer sowie für ein Spiel auch als Interimsübungsleiter für Austria tätig war.

Angesichts der für die Löwen immens wichtigen Sommertransferphase, in welcher Gorenzel sich mit potenziellen Neuzugängen für die nächste Saison auseinandersetzen müsste, dürfte dieses Gerücht für Gesprächsbedarf hinter den Kulissen sorgen.

Der gebürtige Grazer soll sogar bereits um eine Freigabe gebeten haben. Diese wäre auch nötig, sein Arbeitspapier läuft schließlich noch bis 2024.

Bedarf hätten die von Peter Pacult (63) trainierten Klagenfurter indes in jedem Fall, wurde doch am heutigen Mittwochmittag der Abgang von Matthias Imhof (55) bekannt gegeben. Den Geschäftsführer, der zuvor bereits die Rolle des Sportdirektors ausgefüllt hatte, wechselt zum SV Sandhausen.



"Wir danken Matthias Imhof für seine Arbeit in den zurückliegenden vier Jahren", erklärte Peer Jaekel (40), Head of Football beim Hauptgesellschafter des Erstligisten. "Er hat großen Anteil daran, dass sich die Austria so positiv entwickelt hat."