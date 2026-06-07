1860-Aufruf soll Mut machen: Gelingt der Befreiungskampf?

München - Präsidium und Verwaltungsrat des TSV 1860 München versuchen, mit einem Aufruf Mut zu machen - und um Mitglieder zu werben. Der Investor meldet sich auch. Beide Seiten weisen auf rechtliche Punkte hin.

Die Sechzger wollen einen Neuanfang starten. © Christoph Reichwein/dpa

"Die kommenden Wochen und Monate werden Einsatz, Geduld und Zusammenhalt erfordern. Aber wir sind hundertprozentig überzeugt: Wenn wir geschlossen auftreten, uns gegenseitig unterstützen und den Blick nach vorn richten, werden wir diesen Neustart für den TSV 1860 München schaffen. Lasst uns gemeinsam zeigen, wozu wir Löwen fähig sind!", schrieben das Präsidium und der Verwaltungsrat in einer Mitteilung.

"Unser Verein steht vor einer der größten Herausforderungen seiner jüngeren Geschichte", erklärte der Club in dem "Aufruf: Wir sind der Verein!".

Die wirtschaftlichen "Verwerfungen" hätten "tiefe Spuren hinterlassen. Sie haben für Unsicherheit gesorgt, Fragen aufgeworfen und manchen Zweifel genährt. Doch eines haben sie nicht zerstört: unsere Gemeinschaft als Sechzger." Man befinde sich "in einem Befreiungskampf von den Lasten der Vergangenheit". Es wurde dazu aufgerufen, den Verein als Mitglied zu unterstützen.

Am Donnerstagabend hatte der Stammverein des in die Regionalliga abgestiegenen TSV 1860 München den vor 15 Jahren geschlossenen Kooperationsvertrag mit Investor Hasan Ismaik (48) gekündigt.

Das Spielrecht liegt beim Stammverein, der Weg für einen Neuanfang in der Regionalliga Bayern soll geebnet sein. Ismaik will die Kündigung juristisch prüfen lassen. Die Mitgliederversammlung am 21. Juni verspricht jede Menge Spannung.