TSV 1860: So erklärt Giannikis die Mega-Pleite gegen Stuttgart

Dann habe seine Mannschaft "zu passiv nach vorne verteidigt. Da hätten wir mehr machen müssen." Am Ende sei "schiefgegangen", was "schief hätte laufen können".

Unter anderem auch die Idee mit der taktischen Ausrichtung in der Defensive. "Wir waren in der ersten Halbzeit viel zu passiv. Die Idee, hinten mit der 5er-Kette zu spielen, hat nicht so gegriffen, wie wir uns das erhofft haben", analysierte Verlaat. "Dadurch haben wir keinen Druck auf den Ball bekommen."

Die 60er müssen nun schnellstens in die Spur finden. Am Donnerstag steht für sie erst mal die 2. Runde des Toto-Pokals beim Ostallgäuer Bezirksligisten FC Thalhofen an. Am 25. August geht es dann in der 3. Liga zu Hause gegen den FC Viktoria Köln weiter.