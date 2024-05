TSV 1860 vor Umbruch: In der neuen Saison soll - mal wieder - alles besser werden

Löwen-Trainer Argirios Giannikis (43) richtete nach dem enttäuschenden Saisonabschluss den Blick nach vorne. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Löwen-Fans feierten sich am Ende halt selbst. Denn auch zum Saisonausklang der 3. Liga im wieder ausverkauften Grünwalder Stadion boten die 1860-Profis auf dem Platz beim 0:2 (0:1) gegen Arminia Bielefeld wenig bis nichts, was auf den Rängen bejubelt werden konnte.

Platz 15 und die eine Woche zuvor geschaffte Rettung vor dem Abstieg - das ist viel zu wenig für Münchner Ansprüche.

Der Schlusskommentar von Giannikis nach dem 38. Spiel fiel dann auch knapp aus. "Wir kamen zögerlich ins Spiel rein. In der Summe hat die Energie gefehlt", sagte der 43-Jährige, der das Team zu Jahresbeginn in einer prekären Lage übernommen hatte.

Der Blick ging am Pfingstwochenende lieber nach vorne. In der kommenden Saison soll - mal wieder - alles besser werden in Giesing.

"Jetzt erstmal die Saison abhaken und analysieren. Und dann gucken wir, dass wir eine schlagkräftige Mannschaft nächste Saison auf den Platz bringen. Schritt für Schritt", sagte Giannikis zum mittelfristigen Zeitplan.