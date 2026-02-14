Ärger schon vor dem Anpfiff! Köln-Fans werden wieder nach Hause geschickt

Wieder Fan-Ärger am Rande eines Spiels des 1. FC Köln! Die aktive Fanszene hat sich dazu entschieden, das Spiel beim VfB Stuttgart zu boykottieren.

Von Florian Fischer

Stuttgart - Wieder Fan-Ärger am Rande eines Spiels des 1. FC Köln! Die aktive Fanszene hat sich dazu entschieden, das Spiel beim VfB Stuttgart zu boykottieren.

Die Fans des 1. FC Köln sind von der Polizei wieder nach Hause geschickt worden.
Die Fans des 1. FC Köln sind von der Polizei wieder nach Hause geschickt worden.  © Thomas Frey/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Wie das Portal "Fussballmafia.de" auf seinem "X"-Kanal mitgeteilt hat, seien die Busse der Anhänger der Geißböcke an einer Raststätte Höhe Siegburg noch vor Rheinland-Pfalz eingekesselt worden.

Dies hat der Klub inzwischen bestätigt und erklärt, dass den Fans die Weiterfahrt untersagt worden sei.

"Für die Fans wurden Betretungsverbote für Baden-Württemberg ausgesprochen", so das Portal.

VfB-Star mit süßer Geste: Das hat es mit dem Mittelstädt-Jubel auf sich
VfB Stuttgart VfB-Star mit süßer Geste: Das hat es mit dem Mittelstädt-Jubel auf sich

Zuvor soll die Polizei angeblich ein Aufeinandertreffen mit Fanbussen des rivalisierenden Rhein-Rivalen Borussia Mönchengladbach verhindert haben.

TAG24 bleibt für euch am Ball!

Titelfoto: Thomas Frey/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Mehr zum Thema VfB Stuttgart: