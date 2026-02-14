Ärger schon vor dem Anpfiff! Köln-Fans werden wieder nach Hause geschickt
Stuttgart - Wieder Fan-Ärger am Rande eines Spiels des 1. FC Köln! Die aktive Fanszene hat sich dazu entschieden, das Spiel beim VfB Stuttgart zu boykottieren.
Wie das Portal "Fussballmafia.de" auf seinem "X"-Kanal mitgeteilt hat, seien die Busse der Anhänger der Geißböcke an einer Raststätte Höhe Siegburg noch vor Rheinland-Pfalz eingekesselt worden.
Dies hat der Klub inzwischen bestätigt und erklärt, dass den Fans die Weiterfahrt untersagt worden sei.
"Für die Fans wurden Betretungsverbote für Baden-Württemberg ausgesprochen", so das Portal.
Zuvor soll die Polizei angeblich ein Aufeinandertreffen mit Fanbussen des rivalisierenden Rhein-Rivalen Borussia Mönchengladbach verhindert haben.
Titelfoto: Thomas Frey/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa