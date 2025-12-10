Ultras gespalten! Wer das VfB-Heimspiel gegen den Israel-Klub boykottiert

Stuttgart - Ungewohntes Bild im Neckarstadion: Ein Teil der aktiven Fanszene des VfB Stuttgart wird dem Europa-League-Spiel gegen Israel -Klub Maccabi Tel Aviv am Donnerstagabend (Anpfiff: 18.45 Uhr) fernbleiben.

Die gewohnten Farben und Fahnen bleiben am Donnerstag im Stadion aus. © Bernd Weißbrod/dpa

In einem gemeinsamen Statement teilten die drei Ultra-Gruppen "Schwabensturm Stuttgart 2002", "Schwaben Kompanie Stuttgart" sowie "Crew 36 Stuttgart" mit, dass die im Vorfeld getroffenen Sicherheitsmaßnahmen einen erheblichen Verzicht auf wesentliche Elemente der Fan- und Stadionkultur bedeuten würden, und erklärten, dass sie sich aus diesen Gründen zu diesem Schritt entschlossen hätten.

Die verschärften Polizei-Maßnahmen am Spieltag stehen im Zusammenhang mit der politischen Situation im Nahen Osten und den Erfahrungen aus früheren Begegnungen mit dem israelischen Klub, bei denen es zu antisemitischen Übergriffen gekommen war.

"Bewusst wollen wir weder die Maßnahmen als solche noch deren Notwendigkeit im Detail bewerten."

Zudem baten die Ultras alle VfB-Anhänger, die der Partie ebenfalls fernbleiben: "Bitte lasst eure Eintrittskarten entweder verfallen oder gebt sie ausschließlich an ehrliche Weiß-Rote weiter."