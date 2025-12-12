VfB-Star mit süßer Geste: Das hat es mit dem Mittelstädt-Jubel auf sich

Gegen Maccabi Tel Aviv zeigte Maxi Mittelstädt vom VfB Stuttgart einen besonderen Jubel. Nun hat er verraten, was es damit auf sich hat.

Von Kristina Puck

Stuttgart - Mit dem 4:1-Sieg gegen Maccabi Tel Aviv am Donnerstag hat der VfB Stuttgart das Tor zum Achtelfinale in der Europa League ganz weit aufgestoßen. Einer der Matchwinner war Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt (28), der einen ganz besonderen Jubel zeigte.

Mit dieser süßen Jubelgeste grüßt VfB-Profi Maxi Mittelstädt (28) seine Frau Lea.
Mit dieser süßen Jubelgeste grüßt VfB-Profi Maxi Mittelstädt (28) seine Frau Lea.  © Tom Weller/dpa

Mit einem L aus Daumen und Zeigefinger vor den Lippen: So freute sich Stuttgarts WM-Kandidat Maximilian Mittelstädt über sein Tor - und erfüllte damit auch einen Wunsch seiner Frau Lea. Sie habe ihn eines Abends am Esstisch darauf hingewiesen, dass andere Spieler nach einem Tor "immer so süße Gesten für ihre Frauen" machen, verriet Mittelstädt nach Schlusspfiff schmunzelnd.

Da habe er ihr ein Versprechen gegeben. "Ich habe gesagt: 'Schatz, ich mache ja nicht so oft ein Tor, aber wenn ich nächstes Mal ein Tor mache, dann mache ich ein L für dich'", erzählte der Linksverteidiger.

Und seine Zusage konnte der 28-Jährige nach dem abendlichen Gespräch vor rund einem Monat direkt einlösen. Direkt am nächsten Tag verwandelte Mittelstädt beim 3:2 in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Augsburg einen Elfmeter - wie jetzt zum zwischenzeitlichen 3:0 im Europapokal gegen Maccabi. "Sie hat sich sehr gefreut", berichtete er über die Reaktion seiner Frau. Sein besonderer Jubel habe sich jetzt "eingefleischt". Drei Tore hat Mitttelstädt nun wettbewerbsübergreifend in dieser Saison erzielt.

WM-Quali ohne Angelo Stiller: Bundestrainer verzichtet auf VfB-Motor
VfB Stuttgart WM-Quali ohne Angelo Stiller: Bundestrainer verzichtet auf VfB-Motor

Gegen den israelischen Club war Mittelstädt in seinem 100. Pflichtspiel für die Schwaben mit seinem Tor und der Flanke zum 1:0 von Lorenz Assignon (25) einer der besten Spieler des VfB.

Gegen die Israelis erzielte der Linksverteidiger per Elfmeter seinen dritten Treffer in einem Pflichtspiel in dieser Saison.
Gegen die Israelis erzielte der Linksverteidiger per Elfmeter seinen dritten Treffer in einem Pflichtspiel in dieser Saison.  © Tom Weller/dpa

VfB-Star Maxi Mittelstädt will sich für WM-Kader empfehlen

Ob das nicht auch eine Bewerbung für den WM-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann war, der ihn zuletzt nicht berücksichtigt hatte?

Mittelstädt blieb vorsichtig. "Es war eine gute Leistung. Ich muss einfach Woche für Woche meine Leistungen bestätigen", antwortete er. "Ich will alles versuchen, ihm zu zeigen, dass ich dabei sein will."

Dass das zweite Länderspiel des neuen Jahres in Stuttgart ist, ist ein zusätzlicher Anreiz. Mit einem Testspiel in Basel gegen die Schweiz starten Nagelsmann und die DFB-Auswahl am 27. März in das WM-Jahr. Der Gegner für den Auftritt in Stuttgart drei Tage später ist noch offen.

Titelfoto: Bildmontage: Tom Weller/dpa (2)

Mehr zum Thema VfB Stuttgart: