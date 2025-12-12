VfB-Star mit süßer Geste: Das hat es mit dem Mittelstädt-Jubel auf sich

Stuttgart - Mit dem 4:1-Sieg gegen Maccabi Tel Aviv am Donnerstag hat der VfB Stuttgart das Tor zum Achtelfinale in der Europa League ganz weit aufgestoßen. Einer der Matchwinner war Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt (28), der einen ganz besonderen Jubel zeigte.

Mit dieser süßen Jubelgeste grüßt VfB-Profi Maxi Mittelstädt (28) seine Frau Lea. © Tom Weller/dpa

Mit einem L aus Daumen und Zeigefinger vor den Lippen: So freute sich Stuttgarts WM-Kandidat Maximilian Mittelstädt über sein Tor - und erfüllte damit auch einen Wunsch seiner Frau Lea. Sie habe ihn eines Abends am Esstisch darauf hingewiesen, dass andere Spieler nach einem Tor "immer so süße Gesten für ihre Frauen" machen, verriet Mittelstädt nach Schlusspfiff schmunzelnd.

Da habe er ihr ein Versprechen gegeben. "Ich habe gesagt: 'Schatz, ich mache ja nicht so oft ein Tor, aber wenn ich nächstes Mal ein Tor mache, dann mache ich ein L für dich'", erzählte der Linksverteidiger.

Und seine Zusage konnte der 28-Jährige nach dem abendlichen Gespräch vor rund einem Monat direkt einlösen. Direkt am nächsten Tag verwandelte Mittelstädt beim 3:2 in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Augsburg einen Elfmeter - wie jetzt zum zwischenzeitlichen 3:0 im Europapokal gegen Maccabi. "Sie hat sich sehr gefreut", berichtete er über die Reaktion seiner Frau. Sein besonderer Jubel habe sich jetzt "eingefleischt". Drei Tore hat Mitttelstädt nun wettbewerbsübergreifend in dieser Saison erzielt.

Gegen den israelischen Club war Mittelstädt in seinem 100. Pflichtspiel für die Schwaben mit seinem Tor und der Flanke zum 1:0 von Lorenz Assignon (25) einer der besten Spieler des VfB.