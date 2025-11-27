Betretungsverbot für Stuttgarter Fans: Polizei prügelt vor Euro-League-Spiel auf sie ein

Deventer (Niederlande) - Noch vor Anpfiff der Europa League-Partie des VfB Stuttgart gegen die Go Ahead Eagles im niederländischen Deventer hat ein Teil der Stuttgarter Fans die Rückreise angetreten.

Ein Teil der Stuttgarter Fans musste vom Euro-League-Spiel ihres VfB wieder abreisen - noch bevor überhaupt angepfiffen wurde. (Archivbild) © Tom Weller/dpa

Wie der VfB mitteilte, hätten die Behörden gegen die Insassen von drei Fan-Bussen ein Betretungsverbot für die Stadt verhängt, weil Fans sich am Treffpunkt angeblich aggressiv verhalten hätten.

VfB-Verantwortliche vor Ort hätten aber kein entsprechendes Verhalten der Fans wahrgenommen. Weitere VfB-Fans, die bereits in Deventer angekommen waren, erklärten sich mit den Insassen der betroffenen Busse solidarisch und traten ebenfalls die Rückreise nach Stuttgart an.

"Ich war die ganze Zeit vor Ort am Treffpunkt der Fans und konnte mir ein Bild von den Gegebenheiten machen. Die örtlichen Behörden haben aus für uns überhaupt nicht nachvollziehbaren Gründen ein Betretungsverbot für Teile unserer Fans ausgesprochen", sagte Stuttgarts Vorstandsvorsitzender Alexander Wehrle (50).

"Wir sind mit den Behörden und der UEFA im engen Austausch und drängen auf eine lückenlose Aufarbeitung der Vorkommnisse. Dieses unverhältnismäßige Vorgehen gefährdet unsere Fußballkultur."