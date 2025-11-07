WM-Quali ohne Angelo Stiller: Bundestrainer verzichtet auf VfB-Motor

Stuttgart - Der Verzicht von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Mittelfeldspieler Angelo Stiller für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele hat dessen Verein VfB Stuttgart überrascht.

Angelo Stiller (24) ist Denker und Lenker im VfB-Mittelfeld. Für die Nationalelf hat es diesmal allerdings nicht gereicht. © Tom Weller/dpa

Stillers Bedeutung für den VfB "könnte größer nicht sein", begründete VfB-Trainer Sebastian Hoeneß nach dem 2:0 (0:0) des DFB-Pokalsiegers in der Europa League gegen Feyenoord Rotterdam.

Stiller sei ein "sehr zentraler Spieler", der den Spielstil des Bundesliga-Vierten präge. "Ich hätte damit nicht gerechnet", sagte Hoeneß deswegen zu Stillers Fehlen im Kader der DFB-Elf.

"Trotzdem ist es jetzt so, und wir werden auch natürlich dabei bleiben, dass wir da keine Dinge infrage stellen", so der VfB-Coach.

Stiller selbst wollte sich nicht dazu äußern, dass er für die beiden Partien am 14. November in Luxemburg sowie gegen die Slowakei drei Tage später in Leipzig nicht zum Nationalmannschafts-Aufgebot gehört.

"Haben wir intern besprochen. Das muss reichen", sagte er bei RTL. Auf weitere Nachfragen reagierte Stiller mit: "Kein Kommentar."