DFB-Pokal: VfB Stuttgart macht kurzen Prozess mit Balingen

Reutlingen - Noch in der ersten Halbzeit wurde dem Gegner der Stecker gezogen! Bundesligist VfB Stuttgart hat seine Pflichtspielaufgabe in der ersten Runde des DFB-Pokals souverän gemeistert. Die TSG Balingen wurde mit 4:0 geschlagen.

Einen ungefährdeten 4:0-Erfolg in der ersten Runde des DFB-Pokals feierte der VfB Stuttgart an der Reutlinger Kreuzeiche. © Anne Stein/dpa

Nur 25 Minuten durfte die aufopferungsvoll kämpfende TSG Balingen aus der Regionalliga Südwest auf eine Sensation hoffen. Danach rollte die VfB-Walze unaufhaltsam auf den Viertligisten zu und machte schon in der ersten Halbzeit alles klar.

Mit 4:0 (3:0) setzten sich die Schwaben am heutigen Samstagnachmittag in ihrem Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen die TSG durch und stehen damit ungefährdet in der zweiten Runde.

Im mit 14.300 Zuschauern restlos ausverkauften Reutlinger Stadion an der Kreuzeiche brachte Enzo Millot (21) seine Farben in der 25. Minute in Führung. Silas (24) in der 34. und der heißbegehrte Serhou Guirassy (27) in der 43. Spielminute brachten den VfB schon zur Halbzeitpause auf die Siegerstaße.

Kapitän Wataru Endo (30) gelang in der 55. Minute das 4:0, was dann auch den Endstand der Partie markieren sollte. Der vom FC Bayern München ausgeliehene Keeper Alexander Nübel (26) feierte sein Pflichtspiel-Debüt für den VfB und war zugleich einziger Neuzugang in der Startelf.