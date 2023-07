Land unter in Österreich: VfB Stuttgart verlässt Trainingslager vorzeitig

Da liefen sie noch: Für die Mannschaft des VfB Stuttgart war es ein sehr kurzes Intermezzo im österreichischen Neukirchen. © Tim Rehbein/dpa

Kaum hat der VfB Stuttgart seine Zelte im österreichischen Neukirchen am Großvenediger zum Trainingslager aufgeschlagen, muss er sie auch schon wieder abbrechen.

Wie der Klub am heutigen Mittwochvormittag auf seiner Homepage mitteilte, wurden den Schwaben die schlechten Wetterverhältnisse zum Verhängnis. So sollen heftige Regenfälle am Dienstag und in der Nacht auf Mittwoch die beiden Rasenplätze des USC Neukirchen schwer in Mitleidenschaft gezogen haben.

Doch nicht nur die kurzfristige Unbespielbarkeit des Rasens, sondern auch die Prognosen für die kommenden Tage sollen bei den VfB-Verantwortlichen zu der Erkenntnis geführt haben, dass eine Fortsetzung des knapp einwöchigen Trainingslagers im Salzburger Land wenig Sinn ergeben hätte.

Bereits am heutigen Mittwoch wird der VfB-Tross deshalb die Heimreise nach Stuttgart antreten.