Offiziell: VfB Stuttgart sichert sich Dienste von Wunschspieler Leweling

"Jamie kann auf mehreren Positionen eingesetzt werden. Er hat in Fürth und bei Union Berlin Bundesligaerfahrung gesammelt und seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Mit seinen fußballerischen Fähigkeiten und seiner intensiven Spielweise ist Jamie eine Bereicherung für unser Offensivspiel", freut sich Wohlgemuth über die Verstärkung aus Köpenick.

Geographisch wie fußballerisch: Von der Hauptstadt an den Neckar wird es eine gewaltige Umstellung für ihn sein.

Die Zahlen sprechen für Leweling: Für die Berliner lief der zehnmalige U21-Nationalspieler 16 Mal in der Bundesliga, siebenmal in der UEFA Europa League und zweimal im DFB-Pokal auf. Insgesamt kommt Jamie Leweling bislang in seiner Profikarriere auf 49 Bundesligaeinsätze (sechs Tore, drei Vorlagen) und 46 Zweitligaspiele (vier Tore, drei Vorlagen).