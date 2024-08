Spielt der VfB Stuttgart gegen den Abstieg? Trainer-Legende Daum lässt aufhorchen

Stuttgart - Wohin führt die sportliche Reise des VfB Stuttgart in der anstehenden Saison? Diese Frage brennt nicht nur vielen Fans und den Klub-Bossen unter den Nägeln, sondern auch ausgewiesenen Experten wie Christoph Daum (70). Was er in einem Interview mit dem Magazin " 11Freunde " zu sagen hatte, klingt hochinteressant.

Christoph Daum (70) kennt sich im Fußballgeschäft wie kaum ein Zweiter aus. © Rolf Vennenbernd/dpa

Keine Frage, beim amtierenden Vizemeister aus der baden-württembergischen Landeshauptstadt besteht schon vor dem offiziellen Anpfiff zur Spielzeit 2024/25 jede Menge Grund zur Euphorie.

Lange Nächte in der Champions League, in der der Klub vom Neckar erstmalig seit 2010 wieder an den Start gehen wird, dazu hohe Erwartungen an eine erneute Spitzenrunde in der Bundesliga.

Doch könnten ebenjene hohe Ziele dem VfB auf die Füße fallen? Aus Sicht von Daum scheint dieses Szenario zumindest denkbar, wie er unmissverständlich ausführt.

"Der Umbruch in Stuttgart ist extrem und wird alle Beteiligten an die Grenzen der Belastbarkeit führen", so der 70-Jährige, dessen Trainerkarriere in den frühen Neunzigern sogar eine Meisterschaft mit den Schwaben vorsah.