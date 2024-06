Transfer-Hammer! Deutscher EM-Teilnehmer vor Wechsel zum BVB

Waldemar Anton (27, 2.v.r.) feierte erst im März sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft, im Test gegen die Ukraine folgte der zweite Einsatz. © Tobias SCHWARZ / AFP

Wie Sky-Reporter Florian Plettenberg und Transfer-Experte Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, aktivieren die Schwarz-Gelben die im Vertrag des Innenverteidigers verankerte Ausstiegsklausel.

Diese soll demnach bei 22,5 Millionen Euro liegen, womit der 27-Jährige zu einem der kostspieligsten Abwehr-Neuzugänge in der Historie der Dortmunder avancieren würde.

Teurer waren nur Abdou Diallo (28) und Mats Hummels (35). Letzteren hat die Borussia erst vor einer Woche offiziell verabschiedet. Laut den Meldungen ist Anton im Signal Iduna Park als Ersatz für den Weltmeister von 2014 eingeplant.

Der Rechtsfuß stand bei den Schwaben in der vergangenen Spielzeit 33 Mal in der Bundesliga auf dem Rasen und hatte als Fels in der Brandung großen Anteil an der überraschenden Vizemeisterschaft des VfB.

Dafür wurde er von Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) mit einer Nominierung für die Heim-EM belohnt, wo er bislang aber noch nicht zum Einsatz kam.