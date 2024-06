"Auf ewig Teil der Geschichtsbücher": Mats Hummels verlässt den BVB!

Dortmund - Was sich schon längst angedeutet hatte , ist jetzt offiziell: Borussia Dortmund und Mats Hummels (35) gehen getrennte Wege!

Über 13 Jahre lang spielte Mats Hummels (35) für Borussia Dortmund, doch der Auftritt im Champions-League-Finale bleibt sein letzter im BVB-Dress. © Robert Michael/dpa

Wie der Bundesligist am heutigen Freitag mitteilte, wird der zum 30. Juni auslaufende Vertrag des Innenverteidigers nicht mehr verlängert.

Damit geht eine Ära bei den Borussen zu Ende: Mehr als 13 Jahre lang lief Hummels insgesamt im schwarz-gelben Trikot auf.

"Es war mir eine riesengroße Ehre und Freude, so lange für den BVB gespielt und den Weg von Platz 13 im Januar 2008 bis zu dem, was Borussia Dortmund heute darstellt, fast durchgehend mitgemacht zu haben. Dieser Verein mit seinen Fans ist etwas ganz Besonderes – und für mich noch viel mehr als das", wandte sich der 35-Jährige zum Abschied an die Fans.

Dazu bedankte er sich bei den Mitarbeitern, Trainern und Mitspielern, die ihn über die Jahre begleitet hatten, und verabschiedete sich von den Anhängern - in der Hoffnung, mit ihnen gemeinsam auf dem Borsigplatz Titel feiern zu können.

"Ich werde bis dahin aus der Ferne und hoffentlich auch immer mal wieder im Stadion mitfiebern. Ich werde Euch vermissen!", schloss Hummels.