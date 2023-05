Er war einer der ersten ausländischen Stars: VfB-Legende stirbt mit 79 Jahren

Jan "Janne" Olsson (†79) spielte zwischen 1969 und 1971 beim VfB Stuttgart. (Archivfoto) © IMAGO / Pressefoto Baumann

Das gab sein früherer Klub GAIS Göteborg auf der vereinseigenen Homepage bekannt. Eine Todesursache wurde nicht genannt.

Der torgefährliche Schwede wechselte 1969 zum VfB Stuttgart und machte in den folgenden zwei Jahren mit 20 Treffern in 64 Bundesliga-Partien auf sich aufmerksam.

Besonders sein Auftritt am zehnten Spieltag der Saison 1969/70 bleibt in Erinnerung, als er gegen Rot-Weiß Oberhausen innerhalb von nur elf Minuten einen lupenreinen Hattrick erzielte.

Olsson konnte als Sturmspitze, in der Schaltzentrale und sogar in der Abwehr eingesetzt werden und bestritt zwischen 1967 und 1973 auch 22 Länderspiele für die schwedische Nationalmannschaft. 1970 nahm er mit der "Tre Kronor" an der Weltmeisterschaft in Mexiko teil, schied allerdings schon nach der Gruppenphase aus.

Mit den Schwaben schaffte er es in seiner ersten Spielzeit auf einen respektablen siebten Tabellenplatz, das zweite Jahr beim VfB endete auf Rang zwölf.

Anschließend verpflichtete Stuttgart mit mit Hans Ettmayer (†76) und Zlatko Skoric (†77) zwei neue ausländische Spieler, weshalb Olsson nach Göteborg zurückkehrte. Damals durften nur zwei nicht-deutsche Kicker gleichzeitig auf dem Rasen stehen.