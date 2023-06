VfB Stuttgart stellt Weichen für kommende Saison: Er wird neuer Co-Trainer!

Stuttgart - Eine wichtige Personalie ist geklärt! Der VfB Stuttgart rüstet sich für die Spielzeit 2023/24 und kündigt eine Verstärkung auf der Trainerposition an. Dabei ist der neue Co weder für die Bundesliga noch für den derzeitigen Chefcoach, Sebastian Hoeneß (41), ein Unbekannter.

Malik Fathi (39) ist ein echter Kenner der Bundesliga. © ODD ANDERSEN / AFP

Mit frischer Power an der Seitenlinie startet der VfB in die kommende Spielzeit. Allerdings bleibt die Liaison zwischen Chefcoach Sebastian Hoeneß (41) und dem schwäbischen Traditionsklub bestehen, neu ist nur der Assistent.

Wie der Klub am Donnerstagvormittag auf seiner Webseite mitteilt, fungiert Malik Fathi (39) künftig als Co-Trainer für die Stuttgarter. Fathi war während seiner aktiven Zeit für den 1. FSV Mainz und 1860 München in der Bundesliga bzw. 2. Bundesliga am Ball. Der Deutsch-Türke begann seine Profikarriere 2003 bei Hertha BSC Berlin.

Insgesamt brachte es der ehemalige Abwehrspieler auf stolze 175 Bundesliga-Einsätze sowie 15 auf internationalem Parkett in der Europa-League.

Der bisherige Co-Trainer David Krecidlo (39) bleibt dem VfB erhalten, mit Fathi komplettiert der Verein nun sein Trainerteam und gewinnt viel Expertise hinzu. Bis zuletzt coachte der zweimalige A-Nationalspieler den Nachwuchs von Hertha BSC.