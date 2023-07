VfB Stuttgart: Talent Wahid Faghir soll in der 2. Liga reifen

"Spielpraxis rangiert an erster Stelle, wenn es darum geht, als junger Spieler den nächsten Entwicklungsschritt zu machen. In Elversberg findet Wahid dafür aus unserer Sicht genau die richtige Bewährungsmöglichkeit, begründete Wohlgemuth die einjährige Leihe Faghirs ins Saarland auf der vereinseigenen Homepage.

Die Gründe, ein Talent per Leihe schrittweise an das harte Bundesliga -Geschäft heranzuführen, sind vielfältiger Natur.

Der dänische U21-Nationalspieler wechselte im Sommer 2021 von seinem Heimatverein Vejle BK zum VfB. Im Trikot der Schwaben bestritt das große Nachwuchstalent bislang sechs Bundesligaeinsätze (ein Tor), ein Pokalspiel sowie acht Partien für die U21 des Vereins, in denen er vier Treffer erzielte.

In der vergangenen Spielzeit wurde Wahid Faghir vom VfB an den dänischen Vize-Meister FC Nordsjaelland verliehen (19 Spiele, fünf Tore). In der aktuellen Saison soll Wahid Faghir nun in der 2. Bundesliga für Elversberg auf Torejagd gehen. Beim VfB besitzt der Stürmer noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.