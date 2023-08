VfB Stuttgart vor Bundesliga-Auftakt: Hoeneß hat Großes vor!

VfB-Coach Sebastian Hoeneß (41) erlebte einen ungefährdeten Sieg im Pokalspiel gegen die TSG Balingen. © Marijan Murat/dpa

Der VfB Stuttgart brennt auf den Saisonstart. Wenn am Samstag pünktlich um 15.30 Uhr in der heimischen MHPArena der Anpfiff gegen den VfL Bochum erfolgt, müssen die Stuttgarter da sein.

Einer, der physisch wie mental ganz sicher da sein wird, ist VfB-Coach Sebastian Hoeneß (41). Der stand am gestrigen Sonntagabend im "SWR"-Sport Moderator Michael Antwerpes (60) Rede und Antwort. Nach einem kurzen Rückblick auf die gelungene DFB-Pokal-Partie gegen die TSG Balingen (4:0) richtet sich der Blick des Trainers schnell auf die kommenden Aufgaben.

Hoeneß, der Sportmanagement studiert hat, berichtet über lehrreiche erste vier Monate in Bad Cannstatt und schwärmt von den treuen und überaus enthusiastischen VfB-Fans, die zu Hause wie auswärts für grandiose Stimmung sorgen. Auf die komme es in den Augen des Coaches auch in der kommenden Saison besonders an.

Außerdem erklärt der Stuttgarter Übungsleiter, dass ihm die tägliche Kommunikation auf dem Trainingsplatz großen Spaß bereite und sich voll und ganz auf sein Team hinter dem Team verlassen könne.