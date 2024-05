Bundesliga-Relegation im Liveticker: Land unter in Bochum, Freilos für die Fortuna?

Bochum - Das Tauziehen um die Bundesliga steigt im Westen der Republik! Am heutigen Donnerstagabend (20.30 Uhr) will der VfL Bochum den Grundstein für den Verbleib im Oberhaus legen, während Fortuna Düsseldorf den Aufstieg im Visier hat. Die Vorzeichen könnten - wie so häufig in der Relegation - unterschiedlicher kaum sein.