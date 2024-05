Nach Rettung in letzter Sekunde: So geht es mit dem rausgeworfenen Bochum-Keeper weiter

Bochum - Es war DER große Knall vor der Relegation, doch der Klassenerhalt überstrahlte das Thema dann und gab den Verantwortlichen vom VfL Bochum am Ende in ihrer Maßnahme recht. Wie geht es jetzt weiter nach dem Rauswurf von Manuel Riemann (35)?

Bochums Torhüter Manuel Riemann (35) hat trotz gültigen Vertrags keine Zukunft beim VfL. © Carmen Jaspersen/dpa

Eigentlich besitzt der emotionale Schlussmann an der Castroper Straße noch einen Vertrag bis Ende Juni 2025. Doch wie der Kicker in seiner Donnerstagausgabe berichtet, wird in den kommenden Tagen die Vertragsauflösung mit ihm bekannt gegeben.

Nach neun Jahren endet damit seine Torhüter-Ära, der Klub benötigt ein komplett neues Trio auf dieser Position. Retter in der Not, Andreas Luthe (37), war auf den letzten Metern seiner Karriere zum Helden geworden und hatte nach dem Elfmeterschießen in Düsseldorf das Ende seiner Laufbahn verkündet.

Auch Michael Esser (36) wird die Handschuhe an den Nagel hängen, er hatte die gesamte Saison über mit Knieproblemen zu kämpfen.

Riemann war nach der 1:4-Niederlage am letzten Spieltag der regulären Saison bei Werder Bremen suspendiert worden.

Medienberichten zufolge soll seine Kritik an den eigenen Spielern, seine Emotionalität Grenzen überschritten haben, die für mehrere Teammitglieder, aber auch die Bosse nicht mehr tolerierbar war.