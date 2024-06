Jetzt steht fest: Das ist der neue Trainer vom VfL Bochum

Bochum - Nach der dramatischen Rettung in letzter Sekunde hat der VfL Bochum einen neuen Trainer gefunden. Der Mann, der Interimscoach Heiko Butscher (43) beerbt, ist in Deutschland kein ganz Unbekannter.

Peter Zeidler (61) trainierte sechs Jahre lang den FC St. Gallen. © IMAGO / Steinsiek.ch

Wie der FC St. Gallen am Montag bestätigte, übernimmt Peter Zeidler (61) das Team. Der gebürtige Schwabe war sechs Jahre lang in der Schweizer Liga für den Verein tätig. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

"Wir alle und auch ich freuen uns für Peter, dass er als Cheftrainer in der Bundesliga ein neues Kapitel aufschlagen kann. Wir wünschen ihm bei seinem spannenden Schritt nur das Beste und viel Erfolg. Es ist ein schönes Zeichen für den Klub und den Trainer selbst, dass er vom FCSG den Schritt in eine der Top-Fünf-Ligen machen kann", sagte Sportdirektor Roger Stilz (47).

Eigentlich besaß Zeidler, der in Schwäbisch Gmünd geboren wurde, bei den Schweizern noch einen Vertrag bis Ende Juni 2027.

Seine Trainerlaufbahn startete Zeidler schon früh, betreute von 1984 an die Jugend des VfB Stuttgart. Über Stationen in Aalen, beim 1. FC Nürnberg II, den Stuttgarter Kickers und der TSG Hoffenheim ging der Trainer 2011 ins Ausland und kehrt nun nach 13 Jahren zurück in die Bundesliga.