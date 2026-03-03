Eklat bei Zweitliga-Derby: "Vermummte" bedrohen Familien, Kinder flüchten unter Tränen aus dem Block

Beim Derby bei Fortuna Düsseldorf sollen Fans des VfL Bochum im eigenen Block Kinder und Familien bedroht haben. Jetzt greift der Verein durch.

Von Jörn Schmidt

Düsseldorf/Bochum - Dieses Derby in der 2. Bundesliga hat ein Nachspiel: Neben der sportlichen Enttäuschung über die 1:2-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf hat der VfL Bochum jetzt noch ein ganz anderes Thema auf der Agenda. So sollen im Auswärts-Fanblock die Anhänger Kinder und Familien der eigenen Farben bedroht haben.

10.000 Fans begleiteten den VfL Bochum am vergangenen Freitagabend nach Düsseldorf, einige von ihnen bedrohten Familien und Kinder. © IMAGO / Sven Simon Das geht aus einer Stellungnahme des Vereins am Dienstag hervor. "Neben dem intensiven Abbrennen von Pyrotechnik, durch das einige Personen zu Schaden kamen, wurden Sitzplatzbereiche unberechtigterweise und unter Androhung von Gewalt vereinnahmt. Dies ist in keiner Weise tolerierbar und wird aufs Schärfste verurteilt, denn die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Anhänger stehen über allem", heißt es von Klub-Seite. Die Handlungsmöglichkeiten sind begrenzt, darauf weist auch der VfL Bochum hin, macht aber auch unmissverständlich klar, dass er nicht zulassen wird, "dass Familien und Kinder sich unwohl oder bedroht fühlen". Deshalb kündigen die Verantwortlichen an, dass "zukünftig die Vergabe der Auswärtstickets - insbesondere die Aufteilung und Nutzung von Steh- und Sitzplätzen" - angepasst und neu reglementiert wird. VfL Bochum Mit Lungenkollaps im Krankenhaus! Zweitliga-Star fällt lange aus Was genau das heißt, teilte der Verein nicht mit. Der Vorverkauf für das nächste Auswärtsspiel am 14. März bei Hertha BSC ist schon angelaufen. Danach spielt das Team von Trainer Uwe Rösler am Osterwochenende beim 1. FC Magdeburg. Bis dahin sollen die neuen Maßnahmen greifen.

Fans des VfL Bochum schildern befremdliche Zustände im Auswärtsblock in Düsseldorf